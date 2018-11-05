Азиатский Лас-Вегас и воздушный сад: рейтинг обязательных для посещения мест по версии Time (видео)

Журнал Time подготовил рейтинг 100 самых красивых зданий и объектов мира.

Также журнал Time выделил 34 места, обязательные для посещения.

Это, в частности, гигантская пятиуровневая библиотека Тяньцзинь Бинхай в Китае. Помещение занимает более 33 700 кв.м и вмещает 1,2 млн книг. Также в рейтинг попал воздушный сад SEOULLO в центре Сеула. Зона для прогулок в столице Южной Кореи построена прямо над автомагистралью. В цветущий сад превратили автомобильную эстакаду 1970-х годов.

По мнению Time, туристам обязательно нужно посетить Центр мировой культуры короля Абдул-Азиза. Футуристическое здание находится в городе Дахран на востоке Саудовской Аравии.

Читайте такжеТОП-5 украинских ратуш, которые стоит увидеть каждому (видео)

Одним из рекомендованных мест для туризма также стал футуристичный отель Morpheus. Его построили в городе Макао, который называют азиатским Лас-Вегасом.

Также в рейтинг попали велодорожка через озеро в Бельгии, аквапарк для людей с ограниченными возможностями в Техасе, США, золотой мост "Пять пальцев" во Вьетнаме, художественный центр Tippet Rise под открытым небом в Монтане, США и другие места.