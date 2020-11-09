Спасибо за эти 60 лет: из берлинского аэропорта Тегель вылетел последний пассажирский рейс (фоторепортаж)

Теперь все рейсы из аэропорта Берлин-Тегель перенесут в недавно открытый новый аэропорт Берлин-Бранденбург.

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