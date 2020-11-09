Последний рейс из аэропорта Берлин-Тегель 8 ноября 2020 года / фото REUTERS
Некогда крупнейший аэропорт немецкой столицы Берлин-Тегель 8 ноября 2020 года отправил свой последний пассажирский рейс. Проводить судьбоносный рейс авиакомпании Air France "Берлин-Париж" пришли немало жителей Германии.
Немного фактов об аэропорте Берлин-Тегель
- В 1930 году на месте будущего аэропорта был торжественно открыт ракетный полигон. С началом блокады Западного Берлина в 1948 году всего за два месяца здесь построили самую длинную по тем временам взлетно-посадочную полосу длиной 2400 м. Первый самолет приземлился на ней 5 ноября 1948 года, пишет Wikipedia.
- Для гражданских пассажирских авиаперевозок аэропорт открылся лишь в 1960 году. Символично, что первый коммерческий рейс в аэропорт, как и последний, выполнила авиакомпания Air France.
Последний день работы аэропорта Берлин-Тегель / фото REUTERS
- Аэропорт Тегель расположен в одноименном районе Берлина всего в 12 км от центра Берлина, потому пользовался большой популярностью среди путешественников - добраться в город можно было очень быстро на поездах городской электрички S-Bahn, на метро U-Bahn или на экспресс-автобусах.
- Аэропорт Тегель состоял из пяти терминалов и принимал рейсы огромного количества авиакомпаний, в том числе летающие из Украины МАУ, Lufthansa и Ryanair.
- Теперь все рейсы из аэропорта Берлин-Тегель (Flughafen Berlin-Tegel "Otto Lilienthal", TXL) перенесут в недавно открытый новый аэропорт Берлин-Бранденбург (Flughafen Berlin Brandenburg "Willy Brandt", BER).
- В будущем нынешний терминал аэропорта Тегель планируют преобразовать в университетский кампус. Рядом же хотят построить новый квартал, который планируется назвать в честь политичка Курта Шумахера, считающегося одним из основателей ФРГ.
Что известно о новом аэропорте Берлина
- Аэропорт Берлин-Бранденбург имени Вилли Брандта расположен у границы с Берлином, был открыт 31 октября 2020 года после сильно затянувшегося строительства, почти на 10 лет позже, чем планировалось изначально.
- Новый аэропорт немецкой столицы открыли на территории бывшего аэропорта Шенефельд, который стал его пятым терминалом. Соответственно, аэропорт Шенефельд (Flughafen Berlin-Schönefeld, SXF), специализирующийся на обслуживании лоукостеров, 25 октября 2020 года сменил название на Терминал 5 аэропорта Берлин Бранденбург (Flughafen Berlin Brandenburg Terminal 5).
- Аэропорт находится примерно в 25 километрах от центра Берлина, и это примерно в два раза дальше, чем Тегель. Именно поэтому многие путешественники восприняли идею переноса аэропорта без особого энтузиазма.
- Тем не менее, к аэропорту можно подъехать по железной дороге с трех сторон - через центр города с юга (Süd-Kreuz) и с востока со стороны современного аэропорта Шенефельд, где существующие линии будут продлены. Также к аэропорту продлеваются линии городской электрички (S-Bahn) S9 и S45, а также подводятся несколько линий региональных поездов RE7, RB14, RB22 и экспресс FEX, пишет Wikipedia.
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