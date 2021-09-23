Остров Зеландия в Дании является крупнейшим островом страны (если не учитывать автономные Гренландию и Диско) и одновременно самым крупным островом Балтийского моря.
На днях фотосервис Reuters опубликовал атмосферные фото туманного утра на Зеландии. Просто невероятная природа!
Интересные факты об острове Зеландия
- Благодаря знаменитым висячим мостам Зеландия соединяется с датскими островами Фюн и Фальстер, а также шведским городом Мальме.
- Население острова Зеландия составляет около 2 миллионов человек, а его площадь – 7 тысяч квадратных метров, то есть примерно в 9 раз больше Киева.
- На Зеландии расположено большое количество озёр, в том числе крупнейшее в Дании озеро Арресе.
- Одним из крупнейших городов острова Зеландия является Хельсингер. Именно здесь разворачивались действия пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский".
Читайте такжеНазваны самые дружелюбные города мираКак сообщал УНИАН, Королевство Дания с 17 июля 2021 года открыло границы для украинцев, в том числе туристов. Для въезда в страну граждане Украины должны подать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронвирус, который должен быть сделан не более чем за 72 часов до прибытия в страну, или тест на антиген за 48 часов. По прибытии в Данию также необходимо сдать тест. Если вы путешествуете самолетом, то сдаете тест бесплатно сразу в аэропорту.
При этом Дания стала первой страной мира, которая отменила все COVID-ограничения. Это произошло 10 сентября.