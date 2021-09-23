Именно на этом острове разворачивались действия пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский".

Остров Зеландия в Дании является крупнейшим островом страны (если не учитывать автономные Гренландию и Диско) и одновременно самым крупным островом Балтийского моря.

На днях фотосервис Reuters опубликовал атмосферные фото туманного утра на Зеландии. Просто невероятная природа!

Интересные факты об острове Зеландия

Благодаря знаменитым висячим мостам Зеландия соединяется с датскими островами Фюн и Фальстер, а также шведским городом Мальме.

Население острова Зеландия составляет около 2 миллионов человек, а его площадь – 7 тысяч квадратных метров, то есть примерно в 9 раз больше Киева.

На Зеландии расположено большое количество озёр, в том числе крупнейшее в Дании озеро Арресе.

Одним из крупнейших городов острова Зеландия является Хельсингер. Именно здесь разворачивались действия пьесы Уильяма Шекспира "Гамлет, принц датский".

Читайте такжеНазваны самые дружелюбные города мираКак сообщал УНИАН, Королевство Дания с 17 июля 2021 года открыло границы для украинцев, в том числе туристов. Для въезда в страну граждане Украины должны подать справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронвирус, который должен быть сделан не более чем за 72 часов до прибытия в страну, или тест на антиген за 48 часов. По прибытии в Данию также необходимо сдать тест. Если вы путешествуете самолетом, то сдаете тест бесплатно сразу в аэропорту.

При этом Дания стала первой страной мира, которая отменила все COVID-ограничения. Это произошло 10 сентября.

Автор: Марина Григоренко