Земля овец и тайн: как выглядит легендарный остров-крепость Мон-Сен-Мишель во Франции без туристов (фоторепортаж)

Обычно остров-крепость Мон-Сен-Мишель в год посещают около 2-3,5 миллиона туристов.

Легендарный остров-крепость Мон-Сен-Мишель в Нормандии на северо-западном побережье Франции регулярно привлекает толпы туристов. Всего в год сюда приезжают около 2-3,5 миллионов гостей.

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Впрочем, из-за коронавируса местность опустела и выглядит еще более загадочно. В городе-крепости на небольшом скалистом острове в проливе Ла-Манш, соединенном с материком дамбой, обычно проживает лишь несколько десятков людей, большинство из которых работают в сфере обслуживания или занимаются овцеводством. В низине острова выращивают особую породу баранов, известных очень вкусным мясом, что связано с их питанием на засоленных лугах.

На вершине скалы расположено бенедиктинское аббатство, построенное в 11-16 веках. Это главная историческая достопримечательность острова, на ряду с окружающими бастионами и узенькими улочками. Мон-Сен-Мишель внесен в список Мирового наследия ЮНЕСКО.

Отметим, Франция - одна из наиболее пострадавших от коронавируса стран Европы. По состоянию на 27 апреля опасную инфекцию подхватили более 160 тысяч жителей Франции, из них почти 23 тысячи умерли. Из-за этого в стране был введен жесткий карантин.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее французский офис по туризму дал несколько советов, как исследовать Францию, не выходя из дома во время карантина.

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