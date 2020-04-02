Как узнать Францию, не выходя из дома: советы от французского офиса по туризму на время карантина

В первом выпуске проекта "Путешествие во Францию на диване" в местном офисе по продвижению туризма рассказали немного о самых разных сторонах Франции - от музеев и замков до музыки и гастрономии.

Офис по продвижению туризма во Франции Atout France дал несколько полезных советов, как можно узнать получше Францию, сидя на карантине дома, и, возможно, вдохновиться на дельнейшие путешествия после его окончания.

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В первом выпуске проекта "Путешествие во Францию на диване" в офисе туризма сосредоточились на виртуальном туризме, рассказав немного о самых разных сторонах Франции - от музеев и замков до музыки и гастрономии.

В частности, читателям представили 5 виртуальных выставок во Франции: замок Версаль, Грот де Ласко в долине реки Дордонь, музей Орсе, музей импрессионизма в Живерни и Музей кружева в Кале.

Кроме того, можно отправиться к самым красивым маякам Бретани или же посетить ферму по разведению устриц в Бретани. Только вдумайтесь - местная семья разводит здесь устриц аж с 1880 года!

Также виртуальным туристам предлагают изучить неизведанные маршруты по замкам Луары. Помимо известных замков Шамбор, Шомон и Шенонсо, в регионе также есть так называемые "маленькие замки", которые совсем не уступают своим более именитым собратьям и тоже заслуживают внимания.

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Отдельного внимание заслуживает традиционное "королевское застолье" в Долине Луары. В этой главе вас познакомят с кулинарными традициями с 500-летней историей. Вы узнаете, как фрукты превратились из закуски в изысканный десерт, как пироги - традиционная еда крестьян - стали популярны среди знати и много других интересных фактов.

К слову, о гастрономии. Традиционно это одна из главных визитных карточек Франции. Немало туристов едут в страну в том числе ради того, чтобы попробовать вкуснейшие сыры и колбасы, полакомиться изысканными блюдами и отведать уникальные вина.

На а напоследок в Atout France предложили читателям плейлист французской музыки на целый день.

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