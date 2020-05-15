Первые страны открыли границы внутри ЕС после карантина (фоторепортаж)

Отныне граждане трех стран Балтии снова могут пересекать границы свободно, впрочем все, кто прибывает из других государств, все равно обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Балтийские страны - Латвия, Литва и Эстония - 15 мая 2020 года открыли между собой границы, таким образом ослабляя ограничения на передвижение, введенные во время карантина в связи с пандемией коронавируса.

В эстонском поселке Икла, где расположен пункт пограничного контроля между Эстонией и Латвией, по этому торжественному случаю даже подготовили для пограничников праздничный торт.

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Как сообщает Голос Америки, отныне граждане этих трех стран вновь могут пересекать границы свободно, впрочем все, кто прибывает из других государств, все равно обязаны проходить 14-дневную самоизоляцию.

Латвия, Литва и Эстония - небольшие государства со сравнительно низкой плотностью населения, которые оказались среди наименее пораженных COVID-19 стран континента: по данным университета Джонса Хопкинса, там умерли соответственно 9, 54 и 62 человека, зараженных коронавирусом.

К этой балтийской зоне пригласили присоединиться также Польшу и Финляндию. Руководители Европейского Союза выразили надежду, что в ближайшее время другие страны ЕС, где ситуация с эпидемией похожа, смогут также открывать границы.

15 июня в соответствии с отдельными договоренностями также должны открыться границы между Австрией, Германией, Швейцарией и Францией.

ЕС опасается повторных волн эпидемии, но летний туризм в Европе обычно приносит около 150 миллиардов евро, и провал туристического сезона станет еще одним ударом для отягощенной последствиями эпидемии экономики европейских стран.

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"Сейчас мы начинаем думать о лете, и даже дальше, а также о местах, куда мы любим ездить. Это означает постепенные, осторожные шаги в сторону восстановления путешествия с учетом советов ученых... Нам нужно осторожно заново открыть границы в Европе", - сказала комиссар ЕС по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер.

Каждая страна Евросоюза самостоятельно будет решать, как и когда отменять карантинные ограничения, и во многих государствах людей сейчас призывают не путешествовать за границу.

Как сообщал УНИАН.Туризм, Европейский Союз не намерен пересматривать условия безвизового режима с Украиной ни в связи с коронавирусным кризисом, ни по каким-либо другим причинам. В то же время там пока не берутся прогнозировать, когда смогут открыть границы для украинцев.

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