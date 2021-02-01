Зимой Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко особенно любят любители катания с горок.

У многих жителей и гостей Киева ботанические сады в первую очередь ассоциируются с теплым периодом года, однако на самом деле и зимой, когда выпадает снег, туда тоже очень даже стоит заглянуть.

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В эти выходные УНИАН.Туризм проинспектировал Национальный ботанический сад им. М. М. Гришко, и теперь смело может его порекомендовать для активного и не очень досуга зимой.

К примеру, киевляне очень любят кататься на санках, ледянках, "ватрушках" или даже самодельных средствах для катания с многочисленных горок, расположенных на территории ботсада. В выходной день, когда выпадет свежий снег, здесь просто места свободного не найти.

Кто-то играет здесь с собаками, кто-то лепит снеговиков, а кто-то просто гуляет, наслаждаясь свежим воздухом, чистым снегом и живописными пейзажами с холмов. Особенно советуем заглянуть в ботсад так, чтобы задержаться до захода солнца.

В зимний период года Национальный ботанический сад им. Н. Н. Гришко работает на вход с 8:00 до наступления сумерек. Стоимость входного билета - 50 гривень для взрослых, 20 гривень для школьников и бесплатно для дошкольников, пенсионеров и льготных категорий граждан. Также можно купить месячный абонемент за 500 гривень, который предоставляет право безлимитного посещения ботсада одним взрослым вместе с одним ребенком в возрасте до 7 лет.

Также советуем посетить оранжерейный комплекс на территории босада за свежей дозой "зелени", которой так не хватает зимой. Но следует учесть, что открыта оранжерея для посещения только в среду-пятницу с 10:00 до 15:00 и в субботу-воскресенье с 11:00 до 16:00. Стоимость входного билета - 20 гривень для всех категорий посетителей.

Кстати, Национальный ботанический сад им. М. М. Гришко - не единственная интересная локация в Киеве для зимних прогулок. Также вас могут заинтересовать:

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Можно прогуляться по Голосеевскому лесу со стороны ВДНХ, где тоже нет платы за входной билет.

Еще одно интересная локация Киева - Национальный музей народной архитектуры и быта Украины "Пирогово", вход на его территорию платный.

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Автор: Марина Григоренко