Аллею цветущих сакур в Бонне закрыли для посетителей на время карантина (фоторепортаж)

С сегодняшнего дня полиция начала блокировать подъездные пути к району на севере немецкого города.

В немецком городе Бонн немало людей, игнорируя карантинные ограничения, вышли полюбоваться цветущими сакурами. Власти города решили ограничить доступ в район, который привлекает толпы людей цветущими японскими вишнями.

Об этом сообщает General Anzeiger.

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Так, со среды полиция будет блокировать подъездные пути к району на севере города.

Также будут установлены специальные указатели в восьми местах в районе Херштрассе, Брайт-штрассе, Кельна и Максштрассе. Сотрудники полиции будут контролировать доступ, пока цветение вишни не закончится. Доступ в район будут иметь только местные жители, их гости, а также сотрудники сервисных компаний.

Вместе с тем, утром в среду полиция уже объезжала район, при этом с машин через громкоговоритель звучало объявление с просьбой покинуть район и держаться на достаточном расстоянии друг от друга.

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