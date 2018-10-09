Вечерний Франкфурт-на-Майне: впечатляющие фото города с самым большим количеством небоскребов в Германии (фоторепортаж)

Всего в городе расположено 13 высотных зданий высотой не менее 150 метров.

Фотосервис Reuters опубликовал свежую подборку фотографий Франкфурта-на-Майне, который является единственным из немецких городов, где сосредоточено большое количество небоскребов.

Всего в городе расположено 13 высотных зданий высотой не менее 150 метров. Самым высоким среди них считается здание Коммерцбанк-Тауэр (Commerzbank Turm) высотой 259 метров (около 300 метров с учетом шпиля), которое к тому же считается самим высоким во всей стране.

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Немецкий город Франкфурт-на-Майне (Frankfurt am Main) является крупнейшим городом федеральной земли Гессен и пятым во всей стране. Является центром крупного региона-метрополии Рейн-Майн и считается мировым «альфа-городом», то есть городом, который является важным элементом мировой экономической системы (к слову, это единственный из городов Германии, который вошел в двадцатку «альфа-городов» мира).

В частности, Франкфурт (как его приянято сокращенно называть, не путая при этом с другим немецким городом Франкфурт-на-Одере и аэропортом Франкфурт-Хан) является центром коммерции, культуры, образования, туризма и транспортным узлом. Среди прочего здесь находятся Европейский центральный банк, Федеральный банк Германии, Франкфуртская биржа и всемирно известная Франкфуртский ярмарка. Франкфуртский аэропорт считается одним из самых загруженных международных аэропортов, а Франкфуртская Автомобильная развязка - одной из наиболее загруженных транспортных магистралей континентальной Европы.

Кстати, ранее УНИАН публиковал ТОП-5 самых странных идей архитекторов, воплощенных в жизнь, среди которых - небоскреб с водопадом.