Дом-инопланетянин и небоскреб с водопадом: ТОП-5 самых странных идей архитекторов, воплощенных в жизнь (видео)

Чего только не придумали архитекторы на нашей планете.

1 октября отмечается Всемирный День архитектора. Дальше - ТОП-5 самых странных идей архитекторов, воплощенных в жизнь.

Концертный зал имени Уолта Диснея, Лос-Анджелес, США

Концертный зал имени Уолта Диснея спроектирован в стиле деконструктивизм. Здание представляет собой сочетание стальных блоков, которые якобы разъезжаются в разные стороны. Дизайн сооружения критики восприняли неоднозначно, но отметили его хорошую акустику.

«Хабитат 67», Монреаль, Канада

Жилой комплекс в Монреале «Хабитат 67» выглядит, как частицы конструктора. 354 модули-кубики расположены в различных комбинациях, образуя 146 квартир с террасами на крыше соседей снизу.

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Кунстхаус, Грац, Австрия

В народе этот музей современного искусства называют «дружественным инопланетянином». Здание действительно напоминает инопланетное существо, морское чудовище или сломанную волынку.

Ханг Нга, Далат, Вьетнам

Из-за эксцентричного вида отель туристы назвали «сумасшедшим домом». Это - сказочное дерево с причудливыми стенами, каминами в виде кенгуру и в форме орлиного яйца.

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Небоскреб с водопадом, Китай

В городе Гуйян открыли небоскреб с самым большим искусственным водопадом в мире высотой 108 метров. Водопад запускают 4 насоса, а воду собирают предварительно в огромном резервуаре на земле.