Пассажиры получили возможность при покупке билета на поезд выбрать вагон с кондиционером.

Пассажиры «Укрзализныци» (УЗ) получили возможность при покупке билета на поезд выбрать вагон с кондиционером, соответствующая возможность появилась в системе booking.uz.gov.ua.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

«Покупая билеты на поезд, клиенты «Укрзализныци» могут проверить наличие кондиционера в вагоне… Так, в системе booking.uz.gov.ua вагоны без кондиционирования имеют соответствующую отметку на странице выбора места, рядом с типом вагона», - сказано в сообщении.

Также пассажиры могут уточнить наличие кондиционера, покупая билет в кассе.

Пресс-служба отметила, что сейчас почти половина вагонов компании оборудована системами кондиционирования воздуха. Кроме того, такие системы устанавливаются во всех новых вагонах, которые покупает УЗ, а также прошедших модернизацию.

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Что касается поездов «Интерсити+», то все они оборудованы кондицинерами.

Согласно сообщению, в вагоне с кондиционером температура должна быть от +22 до +26°C.

«В начале путешествия она может быть больше, ведь кондиционирование включается после отправления поезда и нужно время, около 20 минут, на охлаждение воздуха в вагоне», - сказано в сообщении.

Отмечается, что вагоны, которые не оборудованы кондиционерами, имеют систему вентиляции. В них также должны открываться окна (кроме аварийных выходов и самых старых вагонов с деревянными окнами).

Вентиляция также должна работать при подаче поезда на посадку - пассажир имеет право требовать этого от проводника.

В то же время, если во время поездки возникли проблемы или в вагоне повышенная температура, пассажиры могут обращаться к проводнику или начальнику поезда.

«Они должны принять все меры для устранения неполадок, а при возможности пересадить пассажиров в другие вагоны. При необходимости пассажиры могут обратиться в контактный центр «Укрзализныци» по номеру 0800 503 111 или написать на страницу «Укрзализныци» в Facebook», - сказано в сообщении.

Жара в украинских поездах: на что жалуются пассажиры

С наступлением невыносимой жары в Украине в середине июня 2021 года, все больше украинцев начали жаловаться на условия перевозки в поездах «Укрзализныци».

Так, на днях пассажир поезда Укрзализныци» рассказала в сети о неприятном опыте с железнодорожным перевозчиком во время свадебного путешествия с любимым.

Позже пассажиры поделились впечатлениями от поездок в «люксовых» купе поездов «Укрзализныци» по жаре. В некоторых вагонах не работают кондиционеры, и температура воздуха на днях переваливала за 31 градус.

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Автор: Павел Степанец