Цветы привезли со всей Украины и даже из Нидерландов.

Бал хризантем стартовал в харьковском экопарке. Здесь зацвели десятки тысяч цветов со всей Украины и даже из Нидерландов.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

По словам дизайнеров, цветное разнообразие этих цветов позволяет не ограничивать творческую фантазию. Из бутонов сделали разнообразные сказочные фигуры. Каждый цветок поместили в специальную капсулу, чтобы преждевременно не увял.

Всего в этом году в экопарка высадили рекордные 70 тысяч хризантем – их везли со всей Украины, а некоторые сорта привезли из Нидерландов.

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"Мы подбирали разные сорта. Некоторое зацвели сразу, а некоторые будут дальше цвести. Это все для того, чтобы как можно дольше продлить праздник, а люди приходили, любовались и радовались", - рассказал главный озеленитель харьковского экопарка Николай Дворецкий.

Как ранее сообщал УНИАН, на "Певческом поле" в Киеве открылась выставка хризантем "Истории любви".В рамках выставки можно посетить 10 основных локаций. Высота композиций до 2,5 м. Организаторы отмечают уникальность каждой. Так, на локации с копией Эйфелевой башни воссоздали из хризантем Марсово поле, а для прогулки по тоннелю любви нашли настоящий лодку.

Автор: Анастасия Горбачева