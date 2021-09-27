Пол детеныша пока неизвестен, и ему еще не дали имя.

В харьковском экологическом парке пополнилась семья лающих оленей – мунтжаков, олененку пока не дали имя.

Олененок родился размером с ладонь человека, и его пол пока неизвестен, говорится в сюжете ТСН.

Детеныш в основном питается молоком матери, медленно пробует овощи и фрукты и быстро набирает вес и растет.

Читайте такжеВ Ужгороде спасли от смерти енота, который два года жил между домами (фото)"…Олененку всего две недели… он уже смело бегает по вольеру и с интересом изучает все вокруг…", – отмечается в материале.

Мунтжаки являются сравнительно небольшими оленями, пишет Википедия. Длина туловища с головой у этих животных может достигать 135 сантиметров. Вес этих оленей может варьироваться от 12 до 50 килограммов.

Мунтжаки обитают в Южной и Юго-Восточной Азии. Их называют лающими, поскольку в дикой природе они могут отпугивать врагов звуками, которые похожи на лай собаки.

Автор: Екатерина Присяжнюк