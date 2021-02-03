Власти Дубая анонсировали новые ограничения в эмирате в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19.
Читайте такжеВ Дубае заповедник впервые открыли для туристов
В частности, норма заполняемости кинотеатров, развлекательных центров и спортивных комплексов сокращается до 50%; отелей, торговых комплексов и бассейнов – до 70% от общей вместимости помещений.
Ресторанам и кафе предписано закрываться не позднее 01:00, то есть, по сути, для них вводится новый комендантский час. Развлекательные мероприятия и концерты в ресторанах также останутся под запретом. Барам и пабам предписано закрыться незамедлительно.
Как ожидается, новые ограничения будут действовать в течение всего февраля 2021 года, передают russianemirates.com.
Коронавирус в ОАЭ
На 1 февраля 2021 года общее число случаев заражения на территории страны достигло 306 339, при этом 281 410 пациентов полностью выздоровели, а 859 – скончались от осложнений заболевания. За время пандемии в ОАЭ было взято почти 26 млн тестов на коронавирус и использовано 3,4 млн доз вакцины.
Новости по теме
- В Дубае для ресторанов ввели очередные послабления
- Абу-Даби открывается для международных туристов
- Все для туристов: в Дубае появится канатная дорога
- В Дубае запретили развлечения на яхтах и в плавучих ресторанах
Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.