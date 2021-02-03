В Дубае закрывают бары и пабы и вводят ограничения в торговых и развлекательных центрах.

Власти Дубая анонсировали новые ограничения в эмирате в связи с ростом числа случаев заражения COVID-19.

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В частности, норма заполняемости кинотеатров, развлекательных центров и спортивных комплексов сокращается до 50%; отелей, торговых комплексов и бассейнов – до 70% от общей вместимости помещений.

Ресторанам и кафе предписано закрываться не позднее 01:00, то есть, по сути, для них вводится новый комендантский час. Развлекательные мероприятия и концерты в ресторанах также останутся под запретом. Барам и пабам предписано закрыться незамедлительно.

Как ожидается, новые ограничения будут действовать в течение всего февраля 2021 года, передают russianemirates.com.

Коронавирус в ОАЭ

На 1 февраля 2021 года общее число случаев заражения на территории страны достигло 306 339, при этом 281 410 пациентов полностью выздоровели, а 859 – скончались от осложнений заболевания. За время пандемии в ОАЭ было взято почти 26 млн тестов на коронавирус и использовано 3,4 млн доз вакцины.

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Автор: УНИАН