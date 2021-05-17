Поезд будет ехать больше суток.

Акционерная компания «Укрзализныця» (УЗ) с 11 июня запускает ежедневный поезд №86/186-185/85 Львов - Новоалексеевка - Бердянск.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

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«Укрзализныця» добавляет еще один «морской» рейс к летнему сезону и открывает продажу билетов на поезд Львов - Новоалексеевка - Бердянск. Первый рейс из Львова планируется 11 июня, он отправится в 10:55, прибудет в Новоалексеевку в 11:35 и в Бердянск в 13:00 следующего дня», - сказано в сообщении.

Отправка в обратном направлении планируется с 12 июня: из Бердянска - в 15:05, из Новоалексеевки - в 15:40. Прибытие во Львов на следующий день в 15:40.

«Укрзализныця» в летний период

«Укрзализныця» продлила до 24 июня курсирование поездов №793/794 и №796/795 Харьков - Днепр - Харьков, которые были запущены две недели назад.

УЗ на летний период открывает новое железнодорожное сообщение Чернигова и Сум с Одессой.

14 мая «Укрзализныця» запустила новый ежедневный поезд №188П / №188Ш Ковель – Николаев.

Также компания с 1 июня восстанавливает курсирование поездов в Венгрию и Австрию, в частности, компания открыла продажу билетов на международный поезд Киев - Захонь (Венгрия) и беспересадочные вагоны Киев - Вена (Австрия).

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Автор: Павел Степанец