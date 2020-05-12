Тюльпановый рай: на Волыни фермер засадил цветами три гектара поля (видео)

На фестивале "Волынская Голландия" можно понежиться в ванной среди миллионов тюльпанов.

Тюльпановый рай на Волыни. За 40 километров от Луцка фермер засадил цветами три гектара поля.

Полюбоваться разноцветными тюльпанами вот уже третий год подряд съезжаются тысячи желающих, говорится в сюжете ТСН.

Читайте такжеДух захватывает: закрыт на карантин королевский парк цветов в Нидерландах показал свою новую выставку с высоты птичьего полета (видео)

На фестивале "Волынская Голландия" можно понежиться в ванной среди миллионов тюльпанов. Правда, в этом году из-за эпидемии коронавируса для посетителей новые правила - вход в масках и социальная дистанция.

Директор поля до последнего не знал, состоится ли тюльпановый фестиваль в этом году. Чудом здесь называют и тот факт, что тюльпаны к этому времени не отцвели. В этом году поле расширилось, а сортов - больше.

Цветы привезли из Голландии. Среди новинок черные, зеленые тюльпаны и лилиеподобные.

Как сообщал ранее УНИАН, в Херсонской области из-за карантина отменили цветочный фестиваль "Маленькая Голландия". А тюльпаны и нарциссы срезают и увозят в больницы. Так фермеры и волонтеры хотят подбодрить медиков в нынешнее нелегкое время.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.