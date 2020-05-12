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Тюльпановый рай: на Волыни фермер засадил цветами три гектара поля (видео)

11:33, 12 мая 2020
Новости туризма
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Полюбоваться разноцветными тюльпанами вот уже третий год подряд съезжаются тысячи желающих, говорится в сюжете ТСН.

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На фестивале "Волынская Голландия" можно понежиться в ванной среди миллионов тюльпанов. Правда, в этом году из-за эпидемии коронавируса для посетителей новые правила - вход в масках и социальная дистанция.

Директор поля до последнего не знал, состоится ли тюльпановый фестиваль в этом году. Чудом здесь называют и тот факт, что тюльпаны к этому времени не отцвели. В этом году поле расширилось, а сортов - больше.

Цветы привезли из Голландии. Среди новинок черные, зеленые тюльпаны и лилиеподобные.

Как сообщал ранее УНИАН, в Херсонской области из-за карантина отменили цветочный фестиваль "Маленькая Голландия". А тюльпаны и нарциссы срезают и увозят в больницы. Так фермеры и волонтеры хотят подбодрить медиков в нынешнее нелегкое время.

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