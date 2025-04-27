Она призвала своих подписчиков посетить эти страны, где еще нет сумасшедших толп туристов.

26-летняя Тиа из Англии уволилась с работы в 2021 году, чтобы путешествовать, и за три года с тех пор посетила 66 стран - от Омана до Швейцарии и Сингапура. Она документировала свои приключения в аккаунте @teetravels_ в Instagram, где делилась советами по бюджетным путешествиям, рекомендациями по походам и путешествиям, а также советами относительно местных обычаев.

Как пишет DailyMail, в одном из видео она выделила три страны в Европе и Азии, которые не так часто посещаются туристами, и призвала своих подписчиков посетить их, прежде чем они станут суперпопулярными.

Первая рекомендация Тиа — Тайвань, который она назвала одним из "самых крутых" мест, где она побывала.

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"По сравнению с другими странами Восточной Азии, вы можете испытать то же самое и даже больше за меньшую цену — и с гораздо меньшим количеством людей", отмечает она.

Она описала свой восторг от гор, береговой линии, "крутых" и модных городов, "впечатляющих" храмов, "безумно дружелюбных" местных жителей, "удивительной" архитектуры и "некоторых из самых недооцененных" природных мест. Помимо дегустации вкуснейших блюд на ночных рынках Тайбэя, Тиа также посоветовала туристам посетить Тайчжун, озеро Солнца и Луны, пагоду Циен, храм Вэньу, горы Юаньцзуй и Цзюфэнь.

Далее идет Словения, которую туристка описала как "рай для любителей природы", высоко оценив прекрасные озера, ущелья, водопады и горы страны.

"Любляна — такой недооцененный город с прекрасными красочными зданиями и прекрасным местом для отдыха на свежем воздухе летом", - отмечает она

Тиа также лично рекомендовала посетителям исследовать озеро Блед, ущелье Томлин, национальный парк Триглав, водосток Перичиник, озеро Ясна, реки Соча и Велика Планина.

И последнее - Мальдивы, гле, как оказалось, есть сверхдоступные и менее известных островов, где туристы могут наслаждаться кристально чистой водой и пляжами с белым песком за гораздо меньшие деньги, чем на знаменитых роскошных курортах.

"Люди понимают, что можно путешествовать по Мальдивам с ограниченным бюджетом, посещая местные острова, и это полностью меняет правила игры. Я тратила меньше 35 фунтов в день на идеальные пляжи", - говорит Тиа.

Она посоветовала своим подписчикам заняться сноркелингом в Маалхосе, серфингом в Тулсду и прогуляться по потрясающим пляжам в Диффуши.

Ранее соло-турист, посетивший более 100 стран, дал простые советы, как легко находить друзей в путешествиях.

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