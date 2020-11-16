Маршрут стартует от села Грозева и ведет до самой высокой вершины Старосамборщины - горы Магура-Лимнянская, высотой 1022 м над уровнем моря.

На Старосамборщине (Львовская область) презентовали новый знаковый туристический маршрут «Грозовые ворота» («Грозова брама»).

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Как сообщает пресс-служба Львовской ОГА, маршрут проложили в рамках внедрения проекта «Развитие туристической инфраструктуры в пределах регионального ландшафтного парка «Верхнеднестровские Бескиды».

Туристический маршрут стартует от с. Грозева и ведет до самой высокой вершины Старосамборщины - горы Магура-Лимнянская, высотой 1022 м над уровнем моря.

«Это лишь начальное звено в сети туристических маршрутов, запланированных нами на территории Регионального ландшафтного парка «Верхнеднестровские Бескиды». У нас еще много интересных идей и планов, ведь туристические объекты парка позволяют путешественникам насладиться живописными видами гор, достопримечательностями природы, ознакомиться с историей региона. Мы любим свою работу и свой край, и хотим влюбить в него туристов», - отметила директор Регионального ландшафтного парка «Верхнеднестровские Бескиды» Наталья Олейник.

Маршрут пролегает по местности, где сохранены народная обрядность, обычаи и традиции жителей Старосамборщины. Интересным локациями на маршруте является церковь Богоявления Господня (1817 г.), гидрологический памятник природы местного значения «Источник минеральной воды в с. Грозево». Инфраструктуру туристического пути дополняют два лагеря отдыха, реализованные в 2020 году. Это центр отдыха на берегу р. Мшанка и туристический приют, который расположен непосредственно у подножия Магуры-Лимнянской, рассчитанный на ночевку для 6 человек.

Начальник управления туризма и курортов облгосадминистрации Наталья Табака отметила, что из-за пандемии все большую популярность набирает активный, экологический отдых.

«Верхнеднестровские Бескиды как часть украинских Карпат на территории Львовщины имеют значительный рекреационный потенциал. На сегодня важно развитие туристической инфраструктуры горных территорий, создание безопасных и комфортных условий для туристов. Надеюсь, что маршрут «Грозова брама» станет туристическим магнитом Старосамборщины», - говорит Наталья Табака.

Проект реализуется в рамках Программы поддержки инициатив местных карпатских общин, которая реализуется Ассоциацией «Еврорегион Карпаты – Украина» и финансируется за средства областных бюджетов Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областей.

Туризм на Львовщине

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Автор: Марина Григоренко