На пляжах Киева в этом сезоне будут работать 26 спасательных постов.
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации со ссылкой на коммунальное предприятие «Плесо».
Отмечается, что в 2021 году было подано более 250 заявок на конкурс лайфгардов Kyiv Lifeguard Service.
После отбора сформирована команда из 120 спасателей, которые сдали нормативы по плаванию 50 метров до 1 минуты, 250 метров до 8 минут, 20 метров под водой.
Согласно сообщению, на муниципальном пляже «Венеция» состоялась открытая тренировка столичных спасателей. Во время мероприятия лайфгарды отрабатывали элементы спасательной операции, оказание первой домедицинской помощи, а также спортивную лайфсейвинг-дисциплину «Beach flags».
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Какие пляжи будут работать в Киеве
Госпродпотребслужба Киева уже проверила подготовку 14 городских пляжей к купальному сезону. Речь идет о пляжах в Днепровском районе: «Венеция», «Веселка», «Детский», «Золотой», «Молодежный», «Предмостная Слободка», «Радуга», «Тельбин» и «Центральный»; в Деснянском - пляжи «Троещина» и «Чорторый»; в Голосеевском - «Галерный» и в Оболонском - «Вербный» и «Пуща-Водица».
Отмечается, что во время обследования были установлены определенные нарушения требований государственных санитарных норм и правил содержания территорий населенных мест.
Ранее в КГГА заявили, что в этом году на международную экологическую награду «Голубой флаг» претендуют 9 муниципальных пляжей Киева.
Исследование воды для купания проведут, когда температура в водоемах превысит +18 градусов.
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