В Посольстве США назвали условия въезда для граждан, следующих из Украины

Так, отправляться в Соединенные Штаты Америки можно, если есть действующая виза и в течение последних 14 дней перед поездкой турист находился в Украине.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине рассказали об условиях въезда для граждан, следующих из Украины.

Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

"Если у вас есть действительная виза в США, и в течение последних 14 дней, предшествующих вашей поездке в США, вы находитесь в Украине или в другой стране, на которую не распространяются следующие ограничения, связанные с COVID-19, вы можете отправляться в США. Если вы направляетесь в США транзитным рейсом, вам нужно тщательно учитывать ограничения, связанные с COVID-19 и планировать вашу поездку соответственно", - говорится в сообщении.

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В посольстве сообщили, что во время путешествия в США транзит через определенные страны, куда относятся страны Шенгенской зоны, Великобритания, Ирландия, Китай, Иран или Бразилия, пока запрещен для большинства иностранцев с визами.

В то же время, отмечается, что действие этих правил не распространяется на граждан США или законных постоянных жителей США (владельцев «зеленой карты»), которые хотят поехать домой из Украины.

Как сообщал УНИАН, Турция готова принимать украинских туристов начиная с 1 июля этого года, без прохождения самоизоляции и тестирования с соблюдением норм безопасности авиаперевозчиками.

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