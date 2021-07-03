Граждане стран, отнесенных ЕС в зону повышенного эпидемического риска, перед въездом в Словакию должны регистрироваться.

Словакия изменила порядок пропуска иностранцев на свою территорию.

Как сообщает Государственная пограничная служба, согласно предоставленной информации, лица, въезжающие на территорию Словакии из государства, входящего в «красный» список (в частности, из Украины), обязаны предварительно зарегистрироваться на веб-сайте.

Путешественникам советуют сделать это до прибытия на территорию Словакии, поскольку в пунктах пропуска невозможно зарегистрироваться из-за слабого интернет-покрытия. Доступа к Wi-Fi на территории словацких пунктов пропуска нет.

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Указанное касается также тех, кто въезжает на территорию Словакии поездом через пункт пропуска «Чоп (Страж) - Чиерна-над-Тисоу». Лицо, прибывает на территорию Словакии поездом и не выполняет условия въезда (не зарегистрирован на https://korona.gov.sk/ehranica), не будет пропущено, а его возвращение на территорию Украины будет затруднено из-за графика движения поездов.

Также словацкие коллеги сообщают, что с 19:00 (по среднеевропейскому времени) 5 июля 2021 г. у граждан ЕС при въезде на территорию Словакии будут проверять цифровые COVID-карты (через мобильное приложение). Такие карточки выдаются гражданам ЕС как сертификаты о прививках, проведение теста (антиген, ПЦР) или выздоровление после COVID-19.

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Автор: Виктория Токарева