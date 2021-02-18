Украина и Северная Македония договорились совместно развивать и поддерживать туристическую отрасль.
Как сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел, 17 февраля заместитель министра Дмитрий Сеник принял участие в первой туристической онлайн-конференции «Украина-Северная Македония».
Состоялось виртуальное подписания Меморандума о сотрудничестве и взаимодействии в сфере туризма между Национальной туристической организацией Украины и Агентством по развитию и поддержке туризма Республики Северная Македония.
Указанный меморандум направлен на развитие туристического бизнеса и увеличение количества туристов двух стран, продвижение новых туристических продуктов, популяризацию исторического и культурного наследия, реализацию совместных проектов, обмен опытом в вопросах безопасности, качества и инноваций в сфере туризма.
Сеник подчеркнул, что развитие сферы туризма будет способствовать дальнейшей активизации экономических отношений Украины и Северной Македонии.
Он отметил, что в прошлом году Северная Македония заняла третье место среди стран балканского региона по объему двусторонней торговли с Украиной.
«Несмотря на влияние пандемии COVID-19, нам удалось достичь высоких показателей за последние восемь лет. Развитие сферы туризма должно усилить дальнейшее экономическое взаимодействие», - отметил заместитель министра.
По его словам, установление прямого диалога между Национальной туристической организацией Украины и Агентством по развитию и поддержке туризма Северной Македонии позволит сделать сотрудничество в сфере туризма более системным и взаимовыгодным.
Дипломат подчеркнул, что поддержка продвижения украинского туристического потенциала среди ключевых приоритетов работы МИД Украины на экономическом направлении.
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