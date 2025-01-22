Орхус известен красивой набережной с множеством музеев и художественных выставок.

Город Орхус в Дании называют одним из самых счастливых мест в мире. Тем не менее это место не очень популярно среди туристов, пишет Express.

Отмечается, что Орхус расположен на восточном побережье полуострова Ютландия. Он известен красивой набережной с множеством музеев и художественных выставок.

Согласно рейтингу Happy City Index 2024, Орхус был признан самым счастливым городом в мире. В нем учитывались такие факторы, как мобильность, зеленые зоны и образование, подчеркнули в издании.

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Одним из главных достопримечательностей Орхуса является живописный Латинский квартал с множеством бутиков, баров, ресторанов и красивых домов. Также в городе есть богатая художественная сцена, включая Музей искусств ARoS Aarhus с пятью галереями, добавили в издании.

Кроме того, в Орхусе можно найти городской ботанический сад под открытым небом. В издании подчеркнули, что он воссоздает историческую жизнь Дании.

По словам журналистов, туристам стоит посетить и Орхусский собор. Он выполнен в романском стиле, а также является самой высокой церковью в стране.

В издании отметили, что Орхус гораздо менее известен для туристов, чем столица Копенгаген. Тем не менее это второй по величине город Дании.

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