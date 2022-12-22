Первую десятку самых дорогих туристических направлений мира сформировали совершенно неожиданные для многих страны.

Конго, Ботсвана и Антарктида возглавили топ-10 туристических направлений мира, путешествие по которым обойдется дороже всего.

Как пишет Travel Off Path со ссылкой на аналитику портала туристического страхования Squaremouth, первую десятку самых дорогих туристических направлений мира сформировали довольно неожиданные для многих страны.

"Когда вы думаете о самых дорогих городах, на ум обычно приходят такие направления, как Нью-Йорк, Лондон, Женева и Цюрих, но вы можете быть удивлены тем, что, согласно Squaremonth, веб-сайту сравнения страховок для путешествий, эти города даже не входят в топ-10 самых дорогих", – пишет издание.

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При этом обратим внимание, что рейтинг составлялся с учетом подбора полноценного пакетного тура для индивидуального путешественника, ориентированного на состоятельных туристов. Разумеется, при желании можно самостоятельно организовать более бюджетное путешествие по ряду из этих направлений, однако стоит учитываться, что оно вряд ли будет комфортным и насыщенным.

Топ-10 самых дорогих туристических направлений мира

1. Конго. Средняя стоимость индивидуальной поездки – 32 420 долларов США. Конго не является страной, созданной для туризма, и одна из главных проблем здесь – недостаточно развитая инфраструктурая, не позволяющая туристам легко передвигаться. Туристам стоит будь готовыми к большим расходам – от содержания автомобилей, которые нуждаются в постоянном ремонте, до высоких цен на топливо, высоких налогов и дорогого жилья, самолетов и лодок.

2. Ботсвана. Средняя стоимость поездки – 17 754 доллара США. В этой стране, которая является настоящей мечтой для любителей сафари, довольно высокие цены на жилье – лучшие кемпинги Ботсваны могут стоить в среднем около 2000 долларов за ночь.

3. Антарктида. Средняя стоимость поездки – 17 731 доллар США. Учитывая, что средняя стоимость круиза в Антарктиду составляет около 8000 долларов на человека, а роскошные путешествия превышают 15 000 долларов, легко понять, почему это одно из самых дорогих направлений для посещения. Из-за своей удаленности Антарктида, вероятно, является местом, которое вы бы посетили только один раз в жизни, поэтому путешественники не против потратиться на что-то особенное.

4. Зимбабве. Средняя стоимость поездки – 14 394 доллара США. Это одна из тех стран в Африке, которые заработали хорошую репутацию за то, что они предлагают роскошь, максимально приближенную к дикой природе. Самые роскошные домики в Зимбабве предлагают эксклюзивность, уединение, большое пространство и безупречный сервис, оправдывающие высокую цену.

5. Танзания. Средняя стоимость поездки – 13 245 долларов США. Сафари считаются довольно дорогими в Танзании из-за платы за вход в парк, которая намного дороже, чем в других парках Африки. Цены на проживание высокие, двухместные номера в парках стоят около 600-800 долларов за ночь, но есть еще много других достопримечательностей, которые стоит посетить.

6. Южная Георгия и Южные Сандвичевы острова. Средняя стоимость поездки – 12 875 долларов США. Эти отдаленные острова, расположенные в южной части Атлантического океана, являются частью британской заморской территории и одним из самых посещаемых мест в Антарктиде. Поскольку район довольно изолирован, посетители должны прибывать по морю и иметь разрешение на посещение. Самый популярный способ увидеть это место – на круизном лайнере или яхте, которые могут стоить очень дорого.

7. Маршалловы Острова. Средняя стоимость поездки – 12 405 долларов США. Полеты на расположенный в западной части Тихого океана остров весьма недешевы. Остров популярен благодаря туристическим пакетам, которые включают курорты или отели по системе "все включено" с перелетами и, следовательно, требуют более высокого первоначального взноса. В противном случае проживание и передвижение относительно дешевы: такси стоит 1,28 доллара за километр.

8. Кения. Средняя стоимость поездки – 11 575 долларов США. Кения имеет более развитую индустрию туризма, чем ее африканские соседи, поэтому цены могут складываться, особенно при выборе жилья поближе к дикой природе, ориентируясь на состоятельного туриста.

9. Центральноафриканская Республика. Средняя стоимость поездки – 10 652 доллара США. Центральноафриканская Республика считается одной из самых бедных стран Африки с очень низким уровнем туризма из-за ее неспокойной истории. Поскольку страна не предназначена для туристов, путешествие по стране может быть затруднено с логистической точки зрения, а организованные пакетные туры – лучший (и самый дорогой) способ увидеть ее.

10. Монако. Средняя стоимость поездки – 10 247 долларов США. Будучи игорной площадкой для богатых и знаменитых, Монако заработало репутацию экстравагантного места, которое вы вряд ли захотите посетить с ограниченным бюджетом. Размещение варьируется от среднего до дорогого, при этом средняя ночь в роскошном отеле обойдется вам почти в 800 долларов.

Как сообщал УНИАН, ранее стали известны самые дешевые страны Европы для посещения в 2023 году.

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