Она хвалит дружественную атмосферу и возможность найти развлечение без особых затрат.

Женщина, переехавшая в Испанию шесть лет назад, призналась, что никогда не вернется в Великобританию, и на это есть несколько причин. Как пишет Express, пользовательница TikTok под ником @geoinspain заявила, что Испания "может предложить гораздо больше", и настаивает на том, что качество жизни там намного выше.

Женщина отмечает, что преимущества жизни в Испании не ограничиваются чудесным климатом, гораздо важнее – общий стиль жизни.

"Я чувствую, что в Испании я стала более здоровым человеком благодаря еде, которую я ем, и количеству времени, которое я провожу на свежем воздухе. Кроме того, здесь принято общаться в течение недели, а не только ждать выходных", - рассказала она.

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Женщина также отмечает очень дружественную атмосферу в стране, когда "по утрам люди, которых вы даже не знаете, говорят вам "доброе утро", и это очень приятный способ начать день".

Она сравнила это со своим опытом в Англии, где, по ее мнению, такой стиль общения встречается реже.

Она также отмечает, что стоимость жизни в Англии гораздо выше. При этом, указывает она, в Испании всегда можно найти для себя развлечение, которое не требует траты слишком больших денег.

"Обычно мы проводим выходные, гуляя по городу, встречаясь с друзьями, выпивая и лакомясь тапас", - рассказывает она.

В комментариях к ролику, который набрал более 80 000 лайков, люди делятся своим желанием посетить Испанию. А те, кто там побывал, также отмечают спокойную атмосферу и более здоровую еду.

Ранее испанский город Гранада был назван лучшим бюджетным направлением для путешественников в Европе, согласно рейтингу сайта для путешественников Omio. Одна из главных причин - это обилие бесплатных вещей, которые можно посмотреть и сделать в городе, в частности, архитектура и бесплатные музеи, а также очень дешевые напитки в барах.

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