Новые рейсы Pegasus Airlines будет выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям из аэропорта Сабиха Гёкчен в азиатской части города.

Pegasus Airlines 28 марта вернулся в Одессу после более чем 2-летнего перерыва с новым маршрутом из Стамбула.

Об этом сообщает Avianews.

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До 2018 года турецкий лоукостер летал между Одессой и Анкарой.

Новые рейсы Pegasus Airlines будет выполнять два раза в неделю по четвергам и воскресеньям из аэропорта Сабиха Гёкчен в азиатской части города.

Самолет будет вылетать из Стамбула в 16:20 и прилетать в Одессу в 17:55. Вылеты из Одессы запланированы на 18:45 с прилетом в Стамбул в 20:20. Время в пути составит 1,5 часа.

Авиабилеты на рейсы Pegasus Airlines Одесса-Стамбул продаются по цене от $74 в одну сторону, от $122 туда-обратно. Самый дешевый тариф включает перевозку только одного места ручной клади с габаритами до 55х40х20 см без ограничения по весу.

Конкуренция на линии Одесса-Стамбул значительно усилится в ближайшее время, что может привести к проведению новых распродаж авиабилетов и снижению цен на авиаперелеты.

В летнюю навигацию полеты по этому маршруту будет совершать сразу четыре авиаперевозчика, из которых два позиционируют себя как лоукостеры: Turkish Airlines, МАУ, SkyUp и Pegasus Airlines.

Правила въезда в Турцию для украинских туристов

По состоянию на март 2021 года украинские туристы могут ездить в Турцию без визы, при наличии негативного результата теста на коронавирус, сделанного не ранее, чем за 72 часа до вылета, и страховки, покрывающей расходы на лечение COVID-19.

В начале марта турецкие власти продлили срок, до которого у прилетающих путешественников будут требовать справку с отрицательным результатом теста на коронавирус, как минимум до 26 мая.

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Автор: Елена Коваленко