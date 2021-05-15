Путешественников обяжут иметь отрицательные тесты на коронавирус.

С понедельника, 17 мая, Португалия будет открыта для туристов почти из всех стран Евросоюза.

Читайте такжеГреция официально открыла границы для туристов из УкраиныОб этом сообщило министерство внутренних дел Португалии, передает Reuters.

Отмечается, что запрет будет отменен для европейских стран, где менее 500 случаев заражения на 100 тысяч человек.

При этом туристам придется показать доказательство отрицательного теста, сделанного за 72 часа до полета. Авиакомпании будут штрафовать от 500 евро до 2000 евро за каждого пассажира, который будет садиться на борт без отрицательного теста.

До сих пор Португалия разрешала только рейсы по рабочим, учебным потребностям, вопросам здоровья или по гуманитарным причинам, а также для посещения родственников.

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Автор: Катерина Шварц