У людей будут проверять сертификаты о вакцинации от COVID-19.

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил, что отпраздновать Новый год на Таймс-сквер смогут только вакцинированные люди.

Об этом пишет CNBC.

По его словам, все желающие отпраздновать Новый Год на площади в центральной части Манхэттена должны показать сертификат о полной вакцинации.

Те, кто не может пройти вакцинацию от COVID-19 по состоянию здоровья, должны предоставить негативный результат теста на COVID, сделанный не ранее чем за 72 часа до проведения мероприятия. Они должны носить маски.

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Автор: Людмила Жерновская