Султанат Оман возобновляет выдачу виз – впервые с марта 2020 года, когда началась пандемия.
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Как сообщают в Верховном комитете страны, визы будут выдавать только тем путешественникам, поездки которых организуются туристическими операторами.
Выдачу виз Оман приостановил в марте 2020 года. В июне власти продлили срок действия всех туристических виз (зарегистрированных с марта по август 2020-го) до марта 2021 года.
С 1 октября 2020-го Оман возобновил международное сообщение с рядом стран.
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