Скандальная блогерша Корячка уехала с мужем на Мальдивы (фото)

Там она отпраздновала свой день рождения.

Скандальная украинская блогерша Татьяна Коряк, более известная как Корячка, улетела с семьей на отдых.

На своей странице в Instagram она рассказала, что решила сделать себе такой подарок после того, как успешно запустила свой проект на YouTube.

"Привет, Мальдивы. Остров мечты. Для меня этот остров сегодня это наградить себя впервые в жизни за огромный труд! Решение купить билеты пришло молниеносно. Я была против, чтобы поездку дарил мне муж. Я хотела сама. Сама сказать той девочке Тане, которая боялась идти в масштаб - спасибо, спасибо, что смогла! Спасибо, что не остановилась, спасибо, что дошла к своей мечте", - написала Корячка.

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Стоит отметить, что вместе с Татьяной на Мальдивы отправились ее муж, которого она ласково называет Енот, а также их дочь Амина. Как именно супруг блогерши выехал за границу во время полномасштабного вторжения - неизвестно.

Как отреагировали пользователи сети

"Дорогая, пускай все твои шикарные и роскошные желания станут реальностью"

"Таня, ты - любовь"

"С днем рождения, богиня. Очень вдохновляешь своей честностью и добрым сердцем"

Напомним, ранее Корячку, назвавшую ВСУ "мясом", захейтили за отдых с мужем в Лапландии. А также она нарвалась на критику за наряд на Каннском кинофестивале.

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