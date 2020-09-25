Зритель увидит персонажей объемными, сможет перемещаться в сценах, а также взаимодействовать с различными предметами.

В Музее истории Киева 29-30 сентября представят первый в Украине виртуальный проект о трагедии в Бабьем Яру.

Читайте такжеСостоялось первое заседание Общественного совета Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр"Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

Проект разработан по случаю 79-й годовщины Дня памяти жертв Бабьего Яра. Это первый пример волюметрического кинематографа в Украине: зритель увидит персонажей объемными, сможет перемещаться в сценах, а также взаимодействовать с различными предметами. «Этот проект был разработан не только как знак памяти об этой трагедии. Мы хотели, чтобы посетители побыли рядом с жертвами расстрелов и эмоционально пережили эти события. Ведь после увиденного возникает только одно желание: больше никогда ни при каких обстоятельствах не допустить такого ужаса. Вот это желание и является целью проекта» - пояснила директор Департамента культуры Диана Попова.

Сотрудники Музея истории Киева работали над проектом более года. Окружение сцен создавали в 3D-формате по архивным материалам, а некоторые объекты заимствованы из фондов музея, где их сканировали в объеме с помощью фотограмметрии. Полученные материалы наполняли интерактивом и собирали на платформе Unreal Engine, объяснили в КГГА.

Всего в музее установлено четыре устройства виртуальной реальности: два - в помещении Музейно-выставочного центра современного искусства, а еще два - в филиале музея, а именно в Музее оккупации Киева.

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Автор: Светлана Закелова