Lufthansa планирует с июня возобновить рейсы Киев-Франкфурт

В то же время Austrian Airlines решила продлить приостановку регулярных рейсов с 31 мая до 7 июня.

Немецкая авиакомпания Lufthansa планирует с июня возобновить рейсы по маршруту Киев-Франкфурт-на-Майне, сообщила пресс-служба компании.

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В частности, в период с 1 по 14 июня рейсы Киев-Франкфурт планируется выполнять 3 раза в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

Сообщается, что в первой половине июня авиакомпании Lufthansa Group (Lufthansa, SWISS, Eurowings) возобновят полеты по 106 немецким и европейским направлениям. До конца следующего месяца Lufthansa Group увеличит количество направлений до 180 по всему миру и 1800 еженедельных рейсов по всем направлениям.

В первой половине июня Lufthansa, в частности, возобновит рейсы из Франкфурта в Ганновер, на Майорку, в Софию, Прагу, Биллунд, Ниццу, Манчестер, Будапешт, Дублин, Ригу, Краков, Бухарест и Киев. Из Мюнхена - в Мюнстер/Оснабрюк, Зильт, Росток, Вену, Цюрих, Брюссель и на Майорку.

А также 19 дальнемагистральных направлений.

Также сообщается, что Austrian Airlines решила продлить приостановку регулярных рейсов с 31 мая до 7 июня. Компания изучает возможность возобновления полетов в июне.

Как сообщал УНИАН, авиакомпания Lufthansa и ее дочерние компании Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Eurowings, Germanwings из-за распространения коронавируса отменили в целом 23 тыс. рейсов.

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