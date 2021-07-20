Анна Романова

Летом украинцы едут на моря. А частично закрытые через COVID-19 границы приводят к тому, что спрос значительно превышает предложение. Интересно и то, что, например, Приазовье могло бы привлечь туристов не только морем. Но, как показывает анализ культурного потенциала региона, проведенный в рамках проекта Ассоциации Гостеприимства и Украинского культурного фонда, существует большое несоответствие между туристическими магнитами и объектами, которые официально занесены в реестр культурного наследия.

Если культурный "Магнит" даже не стоит ни у кого на балансе, за его повреждение, похищение или уничтожение никто не понесет наказания

Какие угрозы несет такая ситуация и зачем вообще что-то где-то регистрировать? Попробую объяснить.

Во-первых, стоит защищать местные достопримечательности от уничтожения. Когда объект подпадает под защиту государства, он охраняется от застройки и физического разрушения. А если культурный "Магнит" даже не стоит ни у кого на балансе, за его повреждение, похищение или уничтожение никто не понесет наказания.

Печальный пример с усадьбой барона Филибера в Мелитополе (именно того исторического персонажа, который завез первые саженцы черешни, что, наконец, стала визитной карточкой города). Это - колоритное здание XIX в., окруженное черешневыми садами. Из-за того, что не внесено ни в один памятникоохранный реестр, сейчас почти уничтожено вандалами. Хотя там можно было бы создать замечательный туристический "магнит" - Музей черешни.

Регистрация - это первая ступенька к занесению памятника во всемирные базы культурного наследия

Во-вторых, необходимо дать толчок государственной поддержке и продвижению культурного объекта. Бюджетирование процессов со стороны государства имеет свои особенности, и если объект официально не включен в реестр памятников, очень трудно найти средства (то ли бюджетные, то ли донорские) на его реставрацию.

Наконец, регистрация - это первая ступенька к занесению памятника во всемирные базы культурного наследия. Самым известным таким реестром является список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Появление в этом списке ставит объект под защиту международных учреждений и организаций, а также дает всемирное признание и известность. То есть будут интересны не только украинским путешественникам. Только…

Ни город Мариуполь, ни Генический район Херсонской области, ни уникальная Арабатская стрелка официально не имеют ни одного памятника недвижимого культурного наследия. Ни местного, ни национального значения. Хотя лишь простой анализ интернет-источников, поисковых запросов и отзывов посетителей, опрос экспертов и полевые исследования свидетельствуют, что туристических "магнитов" вроде усадьбы барона Филибера здесь достаточно. Более того, объектов, которые можно было бы занести в официальные реестры, присвоить им паспорт памятникоохранного объекта и поставить под контроль государственных органов, гораздо больше, чем официально зарегистрированных.

Общегосударственный показатель соотношения количества зарегистрированных памятников к общему количеству по Украине составляет 10%

В целом в Приазовье ситуация не лучше. Согласно анализу официальных данных Министерства культуры и информационной политики, по состоянию на 2020 год лишь 1% потенциальных культурных памятников Херсонщины и Донетчины (то же Приазовье) внесены в государственные реестры памятников местного и национального значения. Примерно 30% из этих незарегистрированных объектов - культурные "магниты" региона. В Запорожской области всего 4% памятников среди всех потенциальных внесены в государственные реестры. А более 50% из них - настоящие "магниты" Приазовья для туристов.

Если же сравнить эти цифры с общеукраинскими, то ситуация хуже, чем в целом по Украине. Общегосударственный показатель соотношения количества зарегистрированных памятников к общему количеству по Украине составляет 10%.

Что же тогда охраняет государство? Например, в реестре куча памятников, таких как "бюст герою социалистического труда". Зато известный археологам всего мира скифский Царский Бердянский курган в нем не значится.

Обидно, что регион, имеющий огромный потенциал развития культурного туризма, напрочь забыт. Все Приазовье - настоящий туристический "магнит". Здесь есть и курганы времен пирамиды Хеопса, и скифские царские захоронения, и казацкая вольница... А чего стоит культовая Каменная Могила, к которой приезжают медитировать тибетские ламы?! Здесь много уникального - великолепная Приазовская кухня (микс рыбной и мультикультурных традиций), история выращивания черешни, обычаи угощения караимов, которые внесены в предварительный перечень элементов нематериального культурного наследия ЮНЕСКО...

Уверена, если уже сейчас начать работу по охране и восстановлению культурных туристических "магнитов" Приазовья, включению их в реестры и туристические маршруты, Украина получит новое интересное направление туризма. И не только для внутренних пользователей.

Анна Романова, эксперт по развитию туризма

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