Украины в списке стран, с которыми не будет воздушного сообщения, нет.

Польша утвердила список из 44 стран, с которыми временно закрыла воздушное сообщение из-за коронавируса.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Республики Польша со ссылкой на принятое постановление Совета Министров от 31 августа 2020 года о запретах на воздушное движение.

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Документ содержит список из 44 стран и территорий, из которых и в которые воздушное сообщение не будет осуществляться до 15 сентября 2020 года.

В список не входит Украина, но включены следующие страны и территории: Албания, Аргентина, Армения, Багамы, Бахрейн, Белиз, Боливия, Босния и Герцеговина, Бразилия, Чили, Черногория, Доминиканская Республика, Эквадор, Эсватини, Гватемала, Испания, Гондурас, Индия, Ирак, Израиль, Катар, Казахстан, Колумбия, Косово, Коста-Рика, Кувейт, Ливан, Ливия, Люксембург, Северная Македония, Мальдивы, Мальта, Мексика, Молдова, Намибия, Панама, Парагвай, Перу, Кабо-Верде, Южная Африка, Румыния, Сальвадор, Суринам, США.

«Если ваша страна проживания включена в список запрещенных стран, обратите внимание, что у вас могут быть альтернативные способы возвращения в страну на машине или самолетом через другую страну, не указанную ниже», - отметили в польском МИД.

Подчеркивается, что также законодатель обеспечил возможность безопасного и бесперебойного возвращения в Польшу людей, находящихся за границей на отдыхе в составе организованных туристических групп.

«Так, постановление Совета министров предусматривает возврат туристических групп самолетами, зафрахтованными до 31 августа 2020 года, по запросу туристических агентств», - говорится в сообщении.

Отмечается, что учитывая тенденцию к росту заболеваемости в мире, возможно, что список будет расширен.

Закрытие границ Украины для иностранцев

26 августа Кабмин принял решение о временном запрете на въезд в Украину иностранцев с 29 августа до 28 сентября.

Исключения составляют граждане, которые нуждаются в защите, иностранцы, которые учатся или проходят военную службу в Украине, имеют вида на постоянное и временное проживание, находятся транзитом, дипломаты и консулы.

27 августа правительство установило запрет на въезд иностранных граждан с полуночи 28 августа.

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Автор: Инна Андалицкая