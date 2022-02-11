Также телеведущий узнает, как добывают самый чистый лед на планете.

В новом выпуске тревел-шоу "Мир наизнанку", который выйдет 12 февраля в 18:30 на 1+1, зрители увидят продолжение экспедиции команды проекта во главе с Дмитрием Комаровым по Эквадору.

Как сообщает пресс-служба 1+1, на этот раз Комаров поднимется на легендарный вулкан Чимборасо, раскроет секреты древней и практически исчезнувшей профессии добытчика льда, а также постарается изменить к лучшему жизнь последнего ледоруба в истории, с которым он познакомился в прошлом выпуске.

Еще 30 лет назад профессия ледорубов была обычной для этих мест. Ее представители поднимались на вулкан Чимборасо, вручную откалывали куски тысячелетнего льда, спускали его глыбы вниз на ослах и продавали местному населению. Для жителей близлежащих городов такой лед был незаменимым для хранения продуктов. Но с появлением холодильников эта профессия стала ненужной.

Сегодня 77-летний Бальтазар Ушко – единственный, кто остался из целого поколения ледорубов. Всю жизнь он ежедневно поднимался на огромную высоту за кристально чистым льдом, а теперь рассказывает о своей профессии молодому поколению. Возраст берет свое, и Бальтазар уже не может часто подниматься в горы. Ему помогают родные и по-прежнему добывают немного льда для продажи. Сегодня его покупают лишь в небольших количествах производители коктейлей, и семья Ушко зарабатывает очень мало.

Дмитрию Комарову выпала уникальная возможность познакомиться с семьей последнего ледоруба и узнать секреты профессии, которая совсем скоро может исчезнуть навсегда. Вместе с Бальтазаром и его родными телеведущий поднимется к леднику вулкана Чимборасо на высоту 4800 метров, практически высоту г. Монблан (4809 м), чтобы увидеть своими глазами, как добывают самый чистый лед на планете. Для Бальтазара это особенный день, ведь впервые за длительное время его семья снова объединится за делом его жизни.

"Работа ледоруба – это не просто наколоть замерзшей воды. Нужно сперва подняться на огромную высоту и затем спустить ценный груз обратно. Для примера, подняться на главную гору западной Европы Монблан – настоящий вызов и проверка на прочность для многих альпинистов со всего мира. Только представьте, на такую же высоту семья Ушко ходит регулярно, но не в поисках экстрима, а чтобы просто делать свою работу", - рассказал Дмитрий Комаров.

С Бальтазаром может уйти в прошлое и его профессия. Но Дмитрий Комаров, в лучших традициях программы, постарается сделать маленькое чудо для героя и вернуть актуальность делу его жизни. Телеведущий постарается сделать профессию ледоруба снова нужной и востребованной, а также найти способ улучшить жизнь семьи Ушко.

Вас также могут заинтересовать новости: