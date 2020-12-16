Рейсы будут осуществляться из "Борисполя" в аэропорт Маттала.

Авиакомпания «Международные авиалинии Украины» (МАУ) совместно с туристическим оператором Travel Professional Group с 28 декабря начинает чартерную программу полетов на Шри-Ланку.

Читайте такжеМАУ объявила большую новогоднюю распродажу билетов на 2021 год

Об этом сообщила пресс-служба МАУ.

«Рейсы в Матталу будут выполняться с 28 декабря 2020 года по 10 марта 2021 года из Международного аэропорта «Борисполь» (Киев)», - сказано в сообщении.

Как сообщает veterdoit.com с 26 декабря власти Шри-Ланки планируют впервые за 8 месяцев открыть границы для иностранных туристов, в том числе и украинцев. Для въезда в страну нужно иметь отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия. Данные теста могут попросить предъявить при посадке на самолет. Дополнительный тест на коронавирус придется сдать после прибытия и расселения по отелям. Стоимость теста – $45. Результаты теста пришлют на мобильный телефон, при условии отрицательного результата туристы смогут продолжать отдыхать.

При обнаружении заболевания отдыхающие будут отделены на карантин от остальных в том самом отеле, который бронировали для отдыха. Для этого власти Шри-Ланки разрешили открыться лишь крупным гостиницам, где есть от 80 номеров, часть которых отделят под карантин.

Ограничения внутри страны для туристов будут касаться групповых экскурсий – большинство экскурсионных программ отменено. Только некоторые туристические компании получили разрешения на короткие однодневные групповые туры.

Новости по теме

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.

Автор: Павел Степанец