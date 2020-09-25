Курорты в Австрии откроют с ограничениями / фото REUTERS

Правительство Австрии собирается открыть сезон горнолыжного отдыха, но при этом курорты будут работать с рядом ограничений в связи с COVID-19.

Читайте такжеНа австрийский горнолыжный курорт могут подать в суд 2500 туристов, подхвативших коронавирусОб этом сообщает Bloomberg.

Министр туризма Австрии Элизабет Кестингер перечислила некоторые из карантинных правил на закрытых подъемниках:

  • от туристов будут требовать защитные маски,
  • пассажиры должны будут находиться на расстоянии метра друг от друга.
Курорты в Австрии откроют с ограничениями / фото REUTERS

При этом, по ее словам, вечеринок «после лыж» апре-ски больше не будет, ведь танцы и пение в тесноте маленьких баров или баров под зонтиками – это потенциальный источник инфекции.

Курорты в Австрии откроют с ограничениями / фото REUTERS

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Автор: Катерина Шварц