На закрытых подъемниках от туристов будут требовать защитные маски.

Правительство Австрии собирается открыть сезон горнолыжного отдыха, но при этом курорты будут работать с рядом ограничений в связи с COVID-19.

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Министр туризма Австрии Элизабет Кестингер перечислила некоторые из карантинных правил на закрытых подъемниках:

от туристов будут требовать защитные маски,

пассажиры должны будут находиться на расстоянии метра друг от друга.

При этом, по ее словам, вечеринок «после лыж» апре-ски больше не будет, ведь танцы и пение в тесноте маленьких баров или баров под зонтиками – это потенциальный источник инфекции.

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Автор: Катерина Шварц