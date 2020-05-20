Из-за пандемии коронавируса каждый восьмой музей мира может закрыться навсегда - ЮНЕСКО

COVID-19 может повлечь за собой закрытие около 13 процентов музеев в мире.

Почти каждый восьмой музей в мире может не справиться с восстановлением деятельности даже после завершения пандемии COVID-19 и полного снятия карантинных ограничений.

Об этом говорится в совместном исследовании представителей ЮНЕСКО и Международного совета музеев, обнародованном во вторник, 19 мая, пишет ТСН.

Согласно оценкам экспертов, около 13 процентов музеев в мире могут больше никогда не открыться. При этом больше всего от связанного с коронавирусом кризиса пострадают музеи, расположенные в бедных странах.

Читайте такжеВнутри самого известного в мире кораллового рифа открывается подводный музей (фото, видео)

Вместе с тем оценки Сети европейских музейных организаций (NEMO) свидетельствуют, что ситуация для объектов культуры является крайне непростой и в развитых странах.

По оценкам NEMO, некоторые музеи Парижа, Амстердама и Вены потеряли во время вынужденного простоя до 80 процентов своих поступлений. Речь идет о суммах в сотни тысяч евро в неделю.

В целом в мире, по оценкам ЮНЕСКО, во время пандемии COVID-19 были вынуждены закрыться 90 процентов музеев.

"Музеи были закрыты на несколько месяцев, у них нет доходов. И они не знают, как вернуть поступления", - заявил заместитель гендиректора ЮНЕСКО Эрнесто Оттоне, цитирует агентство новостей AP.

По словам Оттоне, без этих денег музеи теперь не имеют ресурсов, чтобы обновить инфраструктуру для обеспечения безопасности посетителей и соблюдения ими социальной дистанции.

В последнее время большинство стран Европы начала ослаблять введены для сдерживания распространения коронавируса ограничительные меры. Поэтому в ряде государств музеи уже стали доступными для посещения. В Украине музеи вновь открыли свои двери с 11 мая.

Напомним, что Международный день музеев в этом году отметили онлайн. Увидеть фондовые коллекции, уникальные работы и узнать историю создания можно было дома на диване.