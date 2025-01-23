Клад оценили в 123 100 долларов США.

Клад из 1368 монет, большинство из которых серебряные, был обнаружен в горшке металлоискателем в Вустершире, графстве в Англии.

Как пишет Live Science, он был зарыт около 55 г. н. э., когда Римская империя под предводительством императора Нерона (правил около 54-68 гг. н. э.) боролась за контроль над Англией. Его предшественник Клавдий (правил с 41 по 54 гг. н. э.) вторгся в Британию и захватил большую часть Англии, но сопротивление продолжалось и во время правления Нерона.

В 60 г. н. э. восстание, начатое Боудиккой, королевой британского племени, известного как ицены, почти привело к изгнанию римлян с острова, прежде чем империя подавила восстание.

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Отмечается, что хотя войскам Нерона удалось подавить восстание иценов, его правление часто считают бурным. Во время своего правления он убил и свою мать, и жену. В 68 г. н. э. преторианская гвардия, силы, ответственные за защиту императора, отстранила Нерона от власти, и вскоре после этого он покончил жизнь самоубийством.

Хотя монеты были захоронены во время правления Нерона, некоторые из них были отчеканены раньше. Все, кроме одной, монеты в кладе - это серебряные денарии, стандартная римская монета, которая чеканилась между 157 г. до н. э. и 55 г. н. э., согласно заявлению Музеев Вустершира. Единственная золотая монета в кладе была отчеканена между 20 и 45 г. н. э. для племени под названием добунни, которое проживало в Вустершире и близлежащих районах. В заявлении отмечается:

"Монеты, скорее всего, попали в регион с помощью римской армии. Их огромное количество означает, что клад представлял собой весьма значительную сумму денег на момент его захоронения. Неизвестно, почему клад был спрятан, но одна из теорий заключается в том, что клад представляет собой сбережения богатого местного фермера, который заработал свои деньги, поставляя римской армии зерно и скот".

Согласно заявлению, в то время, когда клад был захоронен, Вустершир находился на границе Римской империи. Это поднимает вопрос о том, могли ли сражения или конфликты в этом районе побудить его владельца спрятать его.

Клад был найден в конце 2023 года и более подробно проанализирован в 2024 году, когда он был объявлен "сокровищем", правительственное обозначение, данное артефактам из драгоценного металла, которым не менее 300 лет. Его оценили в 123 100 долларов США. Музей пытается собрать деньги на приобретение клада.

"Кампания по сбору средств проходит очень успешно, люди невероятно щедры, и очевидно, что люди действительно хотят, чтобы клад остался в Вустершире", - сообщила Хелен Лардж, представитель Музеев Вустершира.

Новости археологии

В Англии археологи обнаружили клад из 321 серебряной монеты. Богатство было завернуто в ткань и свинцовый мешочек. Монеты, найденные на стройплощадке атомной электростанции, находятся в идеальном состоянии.

Монеты - некоторые из которых были выпущены сельскими монетными дворами и, следовательно, довольно редки - датируются периодом между 1036 и 1044 годами.

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