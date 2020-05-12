"Борисполь" вошел в пятерку лучших аэропортов Восточной Европы

Крупнейший украинский аэропорт в рейтинге опередили Будапешт, Бухарест и Таллинн.

Столичный аэропорт "Борисполь" вошел в число лучших в Восточной Европе в рейтинге британской консалтинговой компании Skytrax в 2020 году.

Как сообщает портал avianews, крупнейший аэропорт Украины занял четвертую строчку, уступив Будапешту, Бухаресту и Таллинну. С пятого по десятое место оказались аэропорты Риги, Белграда, Братиславы, Тбилиси, Скопье и Софии.

Читайте такжеСамолет с заробитчанами не выпустили из Украины: более ста пассажиров застряли в "Борисполе" (видео)

В мировом рейтинге первое место восьмой год подряд занимает аэропорт Чанги в Сингапуре. Второе место досталось токийскому Ханеда, третье - Хамад в Дохе, четвертое - сеульскому Инчхону, пятое - Мюнхену.

Отмечается, что для составления рейтинга Skytrax опросила пассажиров 100 национальностей о разных сервисах 550 аэропортов. Анкетирование проводилось собственными силами компании с сентября 2019 по февраль 2020 года.

Как сообщал УНИАН, с 24 марта в Украине из-за карантина закрыты все аэропорты, кроме "Борисполя".

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.