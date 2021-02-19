Vodafone продолжает расширять карту туристических маршрутов Village Routes. Направление сельских маршрутов является частью собственного социального проекта - Find&Follow - телеком-оператора. Поэтому географию проекта дополнили Николаевская, Сумская, Черкасская и Черниговская области. Новые маршруты появились также в Черновицкой, Хмельницкой, Николаевской, Ивано-Франковской, Львовской, Полтавской, Винницкой, Одесской и Волынской областях. Сейчас на сайте проекта туристам доступно 48 маршрутов в 18 областях Украины.

Кроме того, в зимний период акцент сделан на горнолыжные курорты Украины. К существующим маршрутам добавлены следующие локации:

1. Львовская область, ГК «Плай»

2. Закарпатская область, ГК «Пилипец»,

3. Ивано-Франковская область, ГК «Ворохта»,

5. Львовская область, ГК «Динамо-Тростян»,

6. Львовская область, ТК «Захар Беркут»,

7. Полтавская область, ГК «Сорочин Яр»,

8. Черкасская область, ГК «Водяныки»,

9. Черновицкая область, ГТК «Мигово».

Каждый маршрут рассчитан минимум на 1-2 дня. На сайте есть подробное описание локаций на маршрутах, контактная информация, геолокация каждого объекта, советы по дополнительным экскурсиям, питанию и проживанию. Это помогает туристу быстро и легко ориентироваться в новых условиях и принимать решения, а также тщательно планировать путешествие. При разработке туров учитывались интересы как тех, кто только начинает исследовать Украину, так и для опытных туристов, которые ищут новых впечатлений. Ведь мы предлагаем, как достаточно известные места, так и вовсе неисследованные туристами уголки сельской Украины.

Направление Village Routes создано для того, чтобы предложить украинцам малолюдные безопасные путешествия в сельской местности, ведь в настоящее время нужно как можно более ответственно относиться к новым правилам поведения в связи с распространением COVID-19. Кроме того, основной целью проекта является поддержка и развитие малого бизнеса в сельской местности.

Еженедельно перечень маршрутов в каждой из областей дополняется. Vodafone расширяет географию туристических локаций согласно развертыванию 4G (LTE 900 МГц) сети именно в сельской местности. Ведь развитие информационной инфраструктуры существенно влияет на улучшение туристической привлекательности регионов.

Find & Follow

В 2015 году Vodafone запустил собственный туристический проект Vodafone Smart Routes. Это инновационные пешеходные туристические маршруты в городах Украины. Маршруты визуализируются с помощью каменных табличек с QR-кодами и забавными персонажами. Таблички с QR-кодами размещены у культурных и исторических памятников, каменные стрелочки указывают путь к следующей локации, таким образом составляя целостный уникальный маршрут. Туристические тропы представлены у семи городах Украины: Киеве, Львове, Черновцах, Полтаве, Ужгороде, Черкассах и Херсоне.

В 2020 году Vodafone изменил название туристического проекта на Find&Follow и запустил новое направление - Village Routes - для малолюдных путешествий в сельской местности. Сейчас сельские туристические маршруты разработаны для Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Тернопольской, Волынской, Житомирской, Черновицкой, Хмельницкой, Киевской, Винницкой, Херсонской, Одесской, Николаевской, Полтавской, Черниговской, Черкасской, Сумской областей и Чернобыльской зоны отчуждения.

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Автор: УНИАН