Любителям геологии советуют обратить внимание на Йеллоустонский национальный парк.

По всему миру туристам доступно множество невероятных мест, а потому порой очень сложно выбрать, куда же отправиться в первую очередь.

Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet представили список из восьми самых красивых пейзажей в мире, которые обязательно стоит посетить.

"Земля полна удивительных достопримечательностей, которые привлекают любителей потрясающих пейзажей. Некоторые из них включают в себя природные ландшафты, такие как водопады, бурлящие через тропические джунгли, зубчатые пики, возвышающиеся над лугами, полными цветов, каньоны, образованные древними реками, и золотые пляжи с коралловыми рифами, полными морской жизни", – отмечают авторы материала.

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8 самых захватывающих дух пейзажей в мире по версии Lonely Planet

Национальный парк Гранд-Каньон, США – впечатляет своими масштабами Салар-де-Уюни, Боливия – перенесит в другой мир Водопад Виктория, Африка – дает ощущение потрясающей силы природы Национальный парк Ватнайекюдль, Исландия – невероятные замерзшие пейзажи Пещера Тхам Конг Ло, Лаос – фэнтезийный пейзаж Национальный парк Банф, Канада – лучшие горные виды Большой Барьерный Риф, Австралия – лучший подводный пейзаж Йеллоустонский национальный парк, США – для любителей геологических чудес и дикой природы

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые опасные природные чудеса на планете.

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