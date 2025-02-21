По всему миру туристам доступно множество невероятных мест, а потому порой очень сложно выбрать, куда же отправиться в первую очередь.
Эксперты крупнейшего в мире туристического издательства Lonely Planet представили список из восьми самых красивых пейзажей в мире, которые обязательно стоит посетить.
"Земля полна удивительных достопримечательностей, которые привлекают любителей потрясающих пейзажей. Некоторые из них включают в себя природные ландшафты, такие как водопады, бурлящие через тропические джунгли, зубчатые пики, возвышающиеся над лугами, полными цветов, каньоны, образованные древними реками, и золотые пляжи с коралловыми рифами, полными морской жизни", – отмечают авторы материала.
8 самых захватывающих дух пейзажей в мире по версии Lonely Planet
- Национальный парк Гранд-Каньон, США – впечатляет своими масштабами
- Салар-де-Уюни, Боливия – перенесит в другой мир
- Водопад Виктория, Африка – дает ощущение потрясающей силы природы
- Национальный парк Ватнайекюдль, Исландия – невероятные замерзшие пейзажи
- Пещера Тхам Конг Ло, Лаос – фэнтезийный пейзаж
- Национальный парк Банф, Канада – лучшие горные виды
- Большой Барьерный Риф, Австралия – лучший подводный пейзаж
- Йеллоустонский национальный парк, США – для любителей геологических чудес и дикой природы
Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали самые опасные природные чудеса на планете.
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