Святая Корона: в Германии достанут мощи покровительницы сопротивлению эпидемий

Мощи достанут на всеобщее обозрение после того, как пройдет пандемия коронавируса.

Собор в немецком Ахене выставит на всеобщее обозрение мощи святой Короны - покровительницы сопротивлению эпидемий.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

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Показать реликварий святой Короны планировалось еще летом, до вспышки коронавируса, в рамках выставки, посвященной ювелирному мастерству.

Сейчас сотрудники собора подготавливают раку из золота, бронзы и слоновой кости, недоступную для обозрения и поклонения в течение последних 25 лет.

"Мы достали святыню чуть раньше, чем планировали, и теперь ожидаем большего интереса из-за вируса", - сказала пресс-секретарь Ахенского собора Даниэла Левенич.

Считается, что Короне было всего около 16 лет, когда римляне убили ее, вероятно, в Сирии, за то, что она исповедовала христианскую веру. Предположительно, это случилось около 1800 лет назад.

Мощи Короны, привезенные в Ахен королем Оттоном III в 997 году, хранились в гробнице под плитой в соборе до того, как были помещены в раку в виде храма, высота которой составляет 93 сантиметра, и весит 98 кг.

В пресс-службе собора подчеркнули, что Корона является покровительницей сопротивления всем эпидемиям, а не только коронавируса.

Как сообщал УНИАН, в Германии от коронавируса умерли 198 человек.

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