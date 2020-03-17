Заповедник "Гетманская столица" закрывется для туристов и предлагает виртуальные туры
17:08, 17 марта 2020Новости туризма
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Виртуальные экскурсии разработаны в рамках проекта "Украина Іncognita".
Заповедник в Батурине закрыли для посетителей \ Фото Виктор Кошмал / baturin-capital.gov.ua
В Батурине (Черниговская область) в Национальном историко-культурном заповеднике "Гетманская столица" желающим предлагают виртуальные экскурсии.
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Об этом сообщается на странице музея в соцсети. "С целью предотвращения распространения коронавируса Covid-19 Национальный заповедник "Гетманская столица" приостанавливает обслуживание посетителей на время карантина с 16 марта до 3 апреля 2020 года. Подготовиться к встрече с Батурином вам помогут виртуальные туры по нашим музеям. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию дом-музей Генерального судьи Кочубея", - говорится в сообщении.
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