В Батурине на Черниговщине отметили 350-летие создания гетманской столицы

В Батурине на Черниговщине прошли торжественные мероприятия по случаю 350-летия гетманской столицы.

Как сообщает корреспондент УНИАН, мероприятия состоялись на центральной площади Батурина. Там, в частности, несколько часов длилась концертная программа с участием местных творческих коллективов и артистов областного филармонического центра. Также на площади продолжались выставки мастеров народно-декоративного искусства Черниговщины.

Гостем праздника стал президент Украины Петр Порошенко. Он поздравил жителей Батурина и гостей праздника. Порошенко напомнил, что в конце 17 - начале 18 века был период расцвета Гетманщины. И Батурин был столицей для гетманов Ивана Самойловича, Демьяна Многогришного, Ивана Мазепы, который 22 года держал булаву и положил конец Руине.

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«Батурин - это предостережение, это урок, который мы должны выучить и понимать, сколько дрязги старшины стоили всему народу», - подчеркнул Порошенко. Также он отметил, что Батурин является символом сопротивления России, «который способствует восстановлению украинской государственности».

В 2019 году Украина отмечает на государственном уровне 350 лет со дня основания гетманской резиденции в городе Батурин (16.03.1669), согласно Постановлению Верховной Рады Украины от 18 декабря 2018 года.

Сейчас Батурин имеет статус города и является центром объединенной территориальной общины, созданной в 2016 году. Там расположен национальный исторический заповедник «Гетманская столица». В заповеднике мероприятия по случаю 350-летия гетманской столицы продлятся до конца года. Летом по этому случаю запланировано проведение фестиваля «Сабля».