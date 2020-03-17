Австрийские авиалинии отказываются направить самолет с украинцами, чьи рейсы были отменены - посол

Параллельно ожидается информация относительно чартеров на европейские столицы.

Австрийские авиалинии отказываются направить в Киев самолет с украинцами, которые застряли в аэропорту и чьи рейсы были отменены.

Об этом посол Украины в Австрии Александр Щерба сообщил в социальной сети Facebook.

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«Люди в аэропорту закипают. Просим «Австрийские авиалинии» направить в Киев самолет с украинцами, которые не попали на их отмененные рейсы. Пока безуспешно. Ну и самое главное - ждем информацию относительно чартеров на европейские столицы. Я понимаю, что этот вопрос очень затянулся, но влияния на это не имеем. Чартер будет. Когда - пока не известно», - написал посол.

Также он сообщил, что автомобилисты, которые находятся у здания посольства, - уставшие, но накормленные, с возможностью воспользоваться туалетом в дипломатическом учреждении.

«Доступ на территорию я разрешил. Одну женщину из аэропорта повезли к врачу (разошлись швы). Украинцы Вены везут в посольство спальные мешки и коврики (спасибо!)», - добавил Щерба.

Как сообщал УНИАН, крупнейший лоукост-авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе венгерская авиакомпания Wizz Air автоматизировала процесс возмещения стоимости билетов в связи с большим количеством отмененных рейсов из-за ограничений по путешествиям в рамках минимизации распространения пандемии коронавируса COVID-19.