Украина ведет с Польшей переговоры о возобновлении пешеходного перехода на границе – Кулеба

Многим людям, учитывая экономические возможности, было бы легче пересечь границу пешком, отмечает министр.

Украина ведет переговоры с Польшей с целью восстановления пешеходного перехода на границе.

Читайте такжеЖдут уже четверо суток: на границе с Польшей из-за коронавируса возник огромный затор из грузовиков

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил на брифинге, касающемся плана действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

По словам министра, решением правительства Польши был закрыт пешеходный переход «Шегини – Медика».

«Мы с сожалением восприняли это решение. Потому что мы считаем, что, учитывая экономические возможности многих людей, им было бы легче пешком пересечь границу», - заявил Кулеба.

Как отметил министр, Украина ведет диалог с польскими партнерами, чтобы этот переход открыть. «Но пока ответа нет. Насколько мне известно, там с польской стороны установлены железобетонные блоки, которые препятствуют доступу», - заявил Кулеба.

По его словам, ведется работа с польской стороной над решением некоторых вопросов, возникающих с польской стороны на пропускном пункте «Ягодин», для увеличения его пропускной способности в сторону Украины.

Как сообщал УНИАН, на границе с Польшей пропуск транспорта осуществляется во Львовской области в пунктах пропуска «Рава-Русская – Гребенное» и «Краковец – Корчова», в Волынской области – «Ягодин – Дорохуск». Пропуск пешеходов не осуществляется.

Напомним, на украинско-польской границе начиная от 15 марта приостановили работу сразу семь пунктов пропуска.