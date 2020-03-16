"Вам грубо врут": Кулеба призывает не верить туроператором о нераспространении коронавируса в теплых странах

Министр иностранных дел призывает украинцев не ехать в туристические поездки и вообще отказаться от поездок за границу.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призывает украинцев отказаться от поездок за границу и не верить туроператором о нераспространении коронавируса в теплых странах.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил на брифинге относительно плана действий МИД в связи с пандемией коронавируса.

Министр призывает украинцев не ехать в туристические поездки и в целом отказаться от поездок за границу.

"Особенно в такие страны как Египет, где ситуация очень сложная. И каждый день я получаю сообщения о том, что очередные чартеры туристических кампаний отбывают, вывозят наших граждан в Египет, обещая, что все будет прекрасно, что там отличный сухой климат, высокая температура, при которой коронавирус не размножается, и весь этот бред. Люди, вам грубо врут для того, чтобы на вас зарабатывать и губить ваше здоровье", - подчеркнул Кулеба.

Министр заявил, что туристических операторов, которые агитируют украинцев выезжать за границу по дешевым турам, не интересует будущее и здоровье украинцев.

"Их интересует исключительно их экономическая модель и их заработок. Я призываю вас отказаться от путешествий за границу в этот сложный период", - подытожил Кулеба.