За границей более 1,7 тысячи украинцев просят об эвакуации – Кулеба

Глава МИД отметил, что несмотря на осложнение движения в связи с закрытием разными странами границы, осуществляются поиски различных путей для возвращения украинцев.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявляет, что за рубежом 1 тыс. 791 украинец просит об эвакуации.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на брифинге относительно плана действий Министерства иностранных дел в связи с пандемией коронавируса.

Кулеба заявил, что МИД находится в тесном диалоге с Министерством инфраструктуры и Государственной пограничной службой относительно эвакуации украинцев из-за границы.

«Мы составляем полную картину где, кто из наших граждан находится, и анализируем, каким образом помочь им оттуда добраться до Украины», - сказал министр.

В частности, он уточнил, что несмотря на осложнение движения в связи с закрытием разными странами границы, осуществляются поиски различных путей для возвращения украинцев на Родину.

«Речь идет и о разработке моделей, которые позволят вывозить людей самолетом... Ведем переговоры с нашими партнерами, чтобы разрешали транзит украинских граждан», - сказал глава МИД.

«По состоянию на 9:00 у нас официально в посольствах и консульствах Украины зарегистрировалось 1 тыс. 791 лицо, которые попросили помочь им выехать из стран их пребывания», - заявил Кулеба.

Он сказал, что украинцев будут собирать группами для эвакуации. По его словам, часть людей в Испании, а часть в Португалии, которых надо свести в одно место и вместе вывезти.

Также есть группа украинцев в Чили, которая нуждается в эвакуации, и в Бразилии, Египте и других странах.