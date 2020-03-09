Google создал виртуальную экскурсию доисторической по пещере, в которую не пускают туристов

Люди населяли пещеру более 36 тысяч лет назад и оставили там изображения животных.

Google создал виртуальную экскурсию доисторической пещерой Шове, в которой сохранились одни из старейших наскальных рисунков, известных человечеству. Доступ к ним закрыт для туристов.

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Об этом говорится на сайте проекта, передает Громадське. Пещера находится на севере Франции. Люди населяли ее еще более 36 тысяч лет назад и оставили там изображения животных.

Из-за угрозы их повреждения, власти Франции в 2015 году создали копию пещеры Шове, в которой побывали уже свыше 2 миллионов туристов.

Теперь команда археологов вместе с Google решила показать настоящую пещеру и создала для этого виртуальную экскурсию.

Видео: Google Arts & Culture

На сайте проекта можно также почитать историю пещеры и пройти мини-игру про доисторических людей.

Отметим, что пещеру Шове ученые открыли в 1994 году. На ее стенах обнаружили 435 рисунков с изображением животных, которые оставили там первобытные люди. А вот попасть туда могут даже не все ученые и на очень короткий срок.

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